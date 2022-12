ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Meriliis Nei: Silmad

Suur ja kõle hoone asus metsatukas, kuid olin siiski rahul, sest sain inimestest eemale. Kui kohtasin maaklerit, jutustas ta, et selles majas elas varem sarimõrvar, mistõttu oli selle kinnisvara hind odav. Naabrid, kellega rääkisin, ütlesid et ma ei pea sellepärast muretsema. Kõik eelmised omanikud olid rahule jäänud, kuid siiski väga kähku välja kolinud. Mulle meeldis see koht väga, sisustus ja kõik muu oli hubane.

Olnud elanud seal umbes nädalakese, lakkas mu suur rahulolu. Tundsin taaskord, et keegi vaatab mind, aga seekord oleks neid silmi olnud justkui kümneid. Üritasin sellest üle olla, kuid varsti hakkas see ka und segama. Ma olin iga päev nii väsinud, ma haigutasin sama palju kui hingasin. Küsisin naabrinaiselt, kas võin tema pool mõned ööd olla, ta nõustus sellega. Ta rääkis mulle selle sarimõrvari kohta legendi. Keegi ei tea täpselt, kui palju ta on inimesi tapnud, kuid kõige kõhedust tekitavam oli see, kui ta mainis, et too polevat saanud uinuda, kui ta ei tundnud kedagi ennast jälgimas. Ta olevat tapnud ka noore tüdruku, et ta valvaks ta und.