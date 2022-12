REAALSUS ON SIMULATSIOON ⟩ Vastamisi on meeskonnad, kes soovivad ajalugu teha, versus tiimid, kes on seda kõike juba teinud

Horvaatia-Argentina 2:1

Vinni: Teadsin, et tuleb raske mäng. Horvaadid on olnud mustaks hobuseks viimastel suurturniiridel. Kuidas see üldse võimalik on? Ja siiski keegi ei näi neisse uskuvat, kuid hetkel, kui oled platsil ja see must hobune läbi sinu enda ridade kappab, ei ole kahtlust – niisama siin midagi ei anta. Kui miskit olulist välja tuua, siis see on Messi. Tundub, et ta on täpselt see, kes tänavažargoonis kvalifitseerub meheks, kes pole kunagi kohal, kui on näost näkku ütlemist. Poolfinaalid ja finaal on just see aeg. Enam ei piisa enda momendi ootamisest ja väljakul jalutamisest. Isegi kõigile tuntud Ronaldo töötas nagu hull, kui ta EM-i koju tõi. See oligi suurim probleem – liigne kalkuleerimine ning ikka ja jälle Messi otsimine. Ei saaks öelda, et võimalusi poleks olnud. Oli, aga horvaadid said igale poole jala vahele ja kontras oli omal kohal mees nimega Vanja Perisic. Ja kui Metsatöll ei kippunud oma laulu üles leidma, siis sama probleem on ka Messil, aga tema ei leia oma cojones'eid üles. Nii maailmameistriks ei tule ja peab koos sõber Cristianoga pensionile minema ja mõtlema: mida polnud meil, mis oli olemas Pelel, Maradonal ja paksul Ronaldol?