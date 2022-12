KRÜPTO-KIRILL ⟩ Episood 54. Rahamasin on pumpamiseks valmis

Kaks nädalat Altsignalsi signaalide järgi Cornixi robotiga kauplemist lõppes sellega, et Kirilli robotile kauplemisks antud 107 dollarist jäi järgi 107 dollarit. Pointless. Altsignals on laisk, kaupleb ainult kolme valuutapaariga ja läheb positsiooni liiga kergekäeliselt. Neil on palju kliente ainult sellepärast, et kogu nende energia läheb heale müügitööle. Trustpilotis on nende hinnang mega, eks nad ise tellivad endale neid review'sid, Cornixi veebilehel on nende reiting jälle täielik pask, kõigest üks-koma-midagi.