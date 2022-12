SPOTIFY WRAPPED ⟩ Andmekaitsemured muudeti turundusvõtteks

Samas ei saa tehisintellekt kampaaniates anda sinu kuulamisharjumuste kohta täiesti täpseid andmeid, kui sa kasutad muusika kuulamiseks mitut teist erinevat platvormi veel, näites Youtube'i, Soundcloudi, iTunesi või CD plaate autos. Mitmekülgsuse hindamisele vastupidiselt tekitab see paljudes tarbijates rahulolematust ja justkui kibestumust, et neil pole suurt ülevaadet kõigest, mida nad on kuulanud. Seda seetõttu, et siis ei ole ju sinu Instagrami story's jagatud indo täpne – sina ju tead, et sa oled rohkem kuulanud ja teisi artiste ka, aga Spotify Wrapped teab, et vähemalt Spotify'd oled sa peaasjalikult 5miinuse kuulamiseks kasutanud. Ja keegi ei saa enam kindel olla, et sa muul ajal kvaliteetmuusikat kuulad.