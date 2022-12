TOMMYBOY INTEKAS ⟩ Multimeediainstallatsioon Vanatühjast ja tema küüntest tehtud kübarast

Tegelikult alustasin residentuuridega alles tänavu. Aprillist juunini olin Kreekas ja siia tulin Rootsist, katsusin need sõidud võimalikult üksteise otsa sättida. Kodus teen tööd väga väikese pinna peal, suure ateljee omamine on New Yorgis ikkagi väga suur luksus ja väga kulukas. Residentuurides on olnud rohkem ruumi ja avarust, reisimine ja tutvumine uute inimeste ja teistsuguste kultuuridega on lisaboonus. Aga peamine, mis mulle residentuurides töötamise juures meeldib, on see, et ma saan uurida süvitsi kohalikku folkloori. See teema on mind huvitanud juba pikemalt. Enne igat reisi tegin ka sellise kiire uurimuse kohaliku rahvapärimuse kohta ja ka millised kunstipraktikad on levinumad. Kreekas töötasin ikoonide kallal, selline kuldlehtedega katmise tehnika on seal väga pika traditsiooniga. Rootsis tegin videoinstallatsiooni, mille loo keskmeks sai kohaliku mütoloogia tegelane Skogsre või Huldra, kes on metsavaim. Ja siin Eestis võtsin oma projekti keskseks kujuks teie pärimuses tuntud tegelase Vanatoi või Vanatühja. Kõik need erinevate rahvaste folklooris esinevad tegelased on inspiratsiooniks minu enda fantaasiategelaste loomisel, võtan kilde ja tükikesi siit ja sealt ning lisan enda nägemuse, et luua täiesti uusi karaktereid, uut folkloori. Lõin oma linnakese ja seal need tegelased tegutsevad.