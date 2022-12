Tingimusteta armastust inimene ilma kassita kuidagimoodi ei õpi

Väike Liisu Foto: Erakogu

Oh need olid toredad inimesed, kelle juurest me oma pisikese tõime. Ülitoredad. Neil on nii palju kasse. Meie kiisutüdruk oli kahekuune, nuttis kaks päeva ja hakkas siis vaikselt lähedust otsima, mängima ja seltsiks olema. Paar nädalat ehk kulus tal täielikuks kohanemiseks. Ja siis asus ta elamises omasid reegleid kehtestama.

Te kujutate ette ööd, mil te une pealt mõnusalt jala üle voodi ääre sirutate ja järsku ripub teie suure varba küljes, küüned kõvasti sellesse surunud, siberi kassi ja Vaida vabahärra kohtumise tulem? Mina ka selle hetkeni ei kujutanud. Aga Liisu – niimoodi me ta nimetasime – tegi seda ühe öö jooksul kolm korda. Sa surud hambad risti ja kannatad, sest sa ise tahtsid seda. Seda kassipoega ja seda, et sa ei julge magama jääda, teades, et see väike risu voodi all ainult seda ootabki. See kordus veel mitmel ööl, seni, kuni ta endale muud hobid leidis.

Muidugi ei pahanda keegi kassiga, ei mina ega laps ega naine. Kass on kõigile südamesse roninud. Aga kui mina või laps midagi sellist korraldaks, mida kass edaspidi korraldama hakkas, oleks mina vallaline ja laps lastekodus. Sest me lapsega oleme naise sõnul oma tegude eest vastutavad ja kaugeltki mitte nii nunnud.