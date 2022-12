REAALSUS EI OLE ENAM SIMULATSIOON ⟩ Viimased ennustused. Kestma jääb kaunis, kestma jääb kole

Prantsusmaa-Argentina 1:2

Vinni: Kurb. Kurb. Kurb. Aga mida enamat see elu on, kui kurbus vaheldumas rõõmuga. Jõuludel kinkide avamine asendumas jaanipäeval kaklemisega. See on elu dünaamika, mille vastu ei saa ei ussi- ega püssirohuga. Mäng ise algas rõõmsalt. Isegi väga. Läksin ajalugu tegema ja tegingi. Mbappe tegi keskväljalt mööda äärt jooksu, tõmbas sisse ja lõi palli ette nurka. Mõtlesin, et sellega ongi asi juba pooleldi tehtud. See ju ongi see, kuidas finaale otsustakse. Aga ei. Reaalsus koputas uksele. Ja reaalsuse nimi: Messi.

Kaota ükskõik mis teine mäng, aga mitte finaal. See on nagu juua täis peaga koju jõudmine, kuid siis ukse ette magama langemine ja hommikul avastamine, et võti oli juba lukuaugus. Kõik oli nii lähedal, aga ikkagi nii kaugel. Ärkad teades, et magasid lihtsalt betooni peal. Sarnaselt näed aasta aasta järel vaeva, sinus on kõik, et maailmameistriks tulla, aga ei. Uks lüüakse sul nina ees kinni ja sa pead minema, et nelja aasta pärast taas samale uksele koputada. Ja võimalik, et see kõik algab taas. Deja vu. Ronaldo jaoks oli see viiekordne pettumus. Eks see ka kirjeldab tema viimase aja karjeid: ma olen maailma parim! mina! mina! Ei ole, Cristiano, ei ole. Lionel astub Maradona ja teiste Jumalate kõrvale. Sina, Ronaldo, astud parimal juhul oma nimekaimu Brasiilia Ronaldo kõrvale. Õpid ka elu rahulikult võtma, sõõrikuid sööma, õlli jooma, kui südametunnistus seda sulle vaid lubab.