MINA ELASIN SIIN ⟩ Aiaste. Seosed Kadrioru ja Konstantin Pätsiga

Saatus oli toonud presidendi Haavandi-Pauli juurde. Ma ei tea, mis oli Pauli perekonnanimi, aga kutsuti teda Haavandiks selle pärast, et ta oli Vabadussõjas murtud täägiga reide löögi saanud ja see haav ei tahtnud ega tahtnud paraneda. Kui see väike viga kõrvale jätta, siis muus osa polnud tal viga midagi. Tema naisevõtulugu on muidugi täielik müstika, aga kuna seda on mulle omal ajal kaks erinevat inimest rääkinud, siis ju see siiski tõsi oli. Ja kuna sellel kõigel võib olla Konstantin Pätsiga väike markantne seos, siis siinkohal sellest siiski kirjutan.

Nimelt oli Paul end linna sättinud, aga tee peal oli jalg jälle valu tegema hakanud ja nii saanud ta ühe õitsva punapõselise neiu vankriotsa peale. Vankris olid rätiku all sõstrakorvid ja nagu muuseas oli Paul võtnud ühe peotäie, siis teise ja lõpuks korvid täiesti tühjaks söönud. See pahategu tuli aga ilmsiks alles linna jõudes ja seda nähes puhkes neiu nutma. Paul selle peale küsinud lihtsalt, et kui korvid müügiks mõeldud olid, siis mida nende eest osta taheti. Selgus, et malmpada. Nii juhtuski, et ühtäkki need kaks rauapoe uksest sisse astusid ja erinevates mõõtudes padasid uurima hakkasid. Ega Paul polnud loll mees, ta neid asju tundis hästi ja niisiis esimesi ettejuhtuvaid padasid ta endale pähe määrida ei lasknud. See ajas poodniku närvi ja sõna järgnes sõnale ning lõpuks lajatas Paul välja postulaadi, et «sul siin ei olegi ühtegi korralikku pada, need siin võib kasvõi täis sittuda». Poodnik haaras sõnasabast ja käis välja veksli, et kui Paul sellega hakkama saab, võib paja tasuta kaasa saada. «Kas kaanega?», küsinud Paul. «Jah, kaanega!», praalis poodnik.