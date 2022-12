MINA ELASIN SIIN ⟩ Venevere. Mardisandid

Viimased märjad puulehed langesid puudelt teiste sekka ja katsid maad märja kihiga. Lehtedele astudes kleepusid need saabaste taldade külge ja need tassiti koos jalanõudega tuppa, kus kuivades pudenesid pruuniks tolmuks. Hommikuti kattis porilompe jääkirme, mis sulas alles keskpäevaks, kui vahel harva paistsid üksikud päikesekiired, mis suutsid külmale vastu hakata.

Tööriistad puhkasid kuuri all, et oodata kevadet ja inimesed elasid talve ootuses, et valge lumi peidaks tumeda rõskuse. Maad katvas poris oli näha üksikuid metsloomade ja inimeste jälgi.