MINA ELASIN SIIN ⟩ Jõhvi. Müstiline

Ma mäletan seda päeva nagu eilset. See oli viis aastat tagasi, kui elasin ühes teises Eesti väikelinnas, mis on hoopis teisel pool Vene piiri ääres. Ja siis see juhtus... ja sealt pääseda on ütleme nii, et võimatu. On kuum suvi ja veel kuumemad tunded – kirg, puhkus ning uue elu algus. Saan meremehe passi tehtud ning tegelikult on täiesti ükskõik, kus ma mandri peal elan, laevakoiku on olemas... Aga armastus teeb paikseks ka kõige kirglikuma merehundi.

Panin oma pisikesele helerohelisele Mazda Vimeole hääled sisse ning tossutasin madalate pööretega igal vabal hetkel sellest teisest pisikesest Eesti linnast Ida-virumaale Jõhvi, vaat et Vene piiri äärde, autokõlaritest mängimas Angelo Badalamenti muusika.

«Aga kaua sa pendeldad?» küsiti nagu kõrgemalt poolt.

«Jää paikseks, siin on pisike hubane korter, kuhu mahume kenasti kolmekesi. Sina, mina ja tilluke koerake,» kostus telefonitorust, kui ta oma mesimagusa häälega rääkis.

Mulle sobis see, panin oma koti toanurka, kus see seisab siiani mu asjadega puutumatult ja kogub tolmu. Ei, ma ei kavatse lahkuda, lihtsalt valmis tuleb olla igaks juhuks. Ja kui merel torm vaibub, siis võib-olla lähen kunagi tagasi, aga sel hetkel olin juba täiskohaga maarott.

«No misasja, Ida-virumaa?» küsivad mu tuttavad ja nüüd mitte nii lähedaseks jäänud sõbrad. «Mis sa teed seal?»

Ma olen kojamees, lihtne inimene. Hoian trepiesise puhtana, sahmides luuaga tolmu üles. Talvel vastutan, et lumi oleks koristatud ja et prügiauto pääseks prügikonteineritele ligi. Ja peale selle on mul salavõimed – ma näen ja kuulen kõike läbi seinte ja valgustatud akende, mul on valgusluud, mille käsivars on helkuritega teibitud.