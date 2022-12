MINA ELASIN SIIN ⟩ Koeru. Teekond läbi viljakõrtest mere

Pean tunnistama, et kartulivõtt oli minu eriline «lemmik». Ma lihtsalt talusin väga halvasti seda tuima valu, mis vagude kohal küürutades selga ja reitesse sisse lõi. Kõikvõimalikest tööpausidest ehk vanaisa keeles saloogadest püüdsin alati viimast võtta. Näiteks võisin seista ligemale kümme minutit köögis veeämbri juures, kopsik käes, et näidata ootamatult sisse astuvale täiskasvanule, kuidas üks tubli kartulivõtja just sel hetkel lõpetab veejoomist, et siis nagu õige mees põllule tagasi pöörduda. Ka heinategu väsitas, aga seda oli siiski meeldivam taluda. Kummalisel kombel aitas sellise erinevuse tekkele kaasa asjaolu, et heinateo lõppu ei olnud tavaliselt näha. Alati ilmus kuskilt välja mõni uus niidetud maatükk, mis ootas heinalisi loogu võtma. Kartulipõllu järg aga seisis sul halastamatult silme ees. Kui nägid, et kuusteist vagu on jäänud, siis oligi kuusteist vagu veel ja sellest ei päästnud sind ei ussi- ega püssirohi. Või siiski, püssirohi mõnes mõttes päästis. Kui nähti, et me tollaste ekraanikangelaste Janeki («Neli tankisti ja koer») ja Hans Klossi («Kaalul on rohkem kui elu») eeskujul juba hommikust peale mööda õue relvadega ringi jooksime, siis võidi meid erandkorras ka pooleks päevaks rahule jätta.