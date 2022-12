ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Otto Oliver Olgo: Mandunud lääs

Kaks päeva tagasi üritas ta mind õhtusel kortermaja patrullkäigul rünnata roosiks lõhutud klaaspudeliga. Ta oli end peitnud maja puidukuuri varju, kuid ta sööst jäi liialt aeglaseks ning ma jõudsin ta eest kõrvale põigata. Jooksin elu eest välisukse juurde, kuigi ta vist ei järgnenud mulle. Jõudes uksest sisse, panin ma selle korralikult riivi ning karjusin Priitu ja Kairit appi. Priit jäi lapsi valvama ning Kairi aitas mul välisust toestada, ehkki Galinast polnud mingit märku. Koos vaatasime üle ka keldribokside aknad, et Galina ei saaks nende kaudu üritada sisse murda. Me ei hoolinud sellest, et ta jääb krõbeda külmaga õue – vanamoor oli muundunud Metslaseks. Leppisime kokku, et teeme 12-tunniseid vahetusi keldris ja korteris ning et õue meist keegi ei lähe kuniks meil on kindlus, et Galina on kadunud.