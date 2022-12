MAGALATUUR VÄIKE-ÕISMÄEL VOL. 11 ⟩ Jõulušopping ät Nurmenuku kaubanduskeskus

Ninn-Nänn, juveliir ja nii edasi Foto: Steven Vihalem

Võiks arvata, et viimase sisehooviga on šopping läbi, ent võta näpust – ärisid on ka keskuse tagumistel külgedel. Justkui kasiino kõrval olevast terviseabivahendite poest ei piisaks, on ka siin üks siuke. Alates nendest jõuludest ei ole ühelgi mu sõbral uriinipidamatusega probleeme ja uuel aastal rallime elektritõukside asemel ratastoolidega. Kargupoe kõrval asub aga autode värvimise bisnjakk nimega Paintjob OÜ. Et kui arvad, et abikaasa tahab jõulukingiks paintjob'i, siis siit saad selle talle soetada. Ma isiklikult tean vähemalt kahte-kolme job'i, mida ma paintjob'i asemel jõuludeks eelistaksin, aga see selleks.

Ka kaubanduskeskuse tagumises otsas on mitu pinda, mis tunduvad suletud või mitte-kasutuses olevat. Siit täiesti kreisi kingiidee: kingi äripind koos kuue kuu üüriga, las armas lähedane siseneb karmi ärimaailma ja saab rikkaks. «Anna inimesele õng, mitte kala,» eksole?

Tühi pind, mis uut omanikku ootab. Foto: Steven Vihalem

Šoppingu lõppfaasis jõuame kaubanduskeskuse ja Haabersti ujula vahelisele kõrvaltänavale. Esiti võiks arvata, et see on täiesti mahajäetud kant, seisavad ju isegi palju parema asukohaga äripinnad siin tühjalt. Ent võta näpust, siin on tervelt kolm äri, mis tunduvad täiesti aktiivsed olevat, ning üks neist on kindel jackpot jõulukingijahil olijaile.