KRÜPTO-KIRILL ⟩ Episood 55. Finaal. Lõpuks ometi oskame raha teenida

Kirillil on juba mõnda aega selge olnud, et rikkaks saamikseks on vaja lahendada küsimus: kuidas leida kesktee 1–5 protsenti kuus tootva turvalise kauplemise ja 100 protsenti kuus peksvate maniakkide vahel? Viieprotsendise kuutootlusega ei jõua Kirill iial rahaka elu juurde, 100 ja rohkem protsendilist kauplemist on Kirill proovinud, selleks tuleb eirata risk management'i, positsioonide suurust ja kõike muud mõistlikku. Mis tähendab, et kauplemist on kuni esimese suurema litakani. Aga litakas tuleb, alati, pigem varem kui hiljem, seda hirmu, et see ära jääb, ei ole karta.

Roboti lülitas Kirill välja, mõttetu. Kõik signaalipakkujad viskas Telegrami rakendusest välja. Täiesti mõttetud. 3–5 protsenti kuus – käige kanni! Plaan oli täna Kirilli viimane osa edastada, kus Natalja teise mehega või naisega minema läks ja Kirill ennast üles poos. Mitte Natalja pärast. Mingu metsa. Üles puua plaanis Kirill end selle pärast, et ta rikkaks ei saagi, sest ükski proovitud vahenditest pole tuntavat edu toonud.

Täna ongi Kirilli viimane osa. Kõige viimane. Päris viimane. Aga mitte sellepärast, et midagi pahasti oleks, vastupidi. Viimane osa on sellepärast, et Kirill leidiski lahenduse, ning nüüd kavatseb ta siin soigumise asemel raha teenimise peale kulutada.

See Altsignalsi omanik püüdis Kirilli kinni hoida, kui see ta poolpehmete signaalide pärast kanni saatis. Ja andis talle oma AltAlgot proovida. See on algoritmil põhinev TradingView kaardi külge käiv kauplemisindikaator, mis ütleb, kust osta, kust müüa, kuhu stop-loss panna, kuhu take profit'id asetada. Kirill sai seda nädalaks proovida, kui see päriselt endale hankida, plekib see 1833 eurot. Ok, praegu on neil jõulusoodukas 70 protsenti, aga ikkagi...