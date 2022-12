POMMUUDIS ⟩ Maarjamäe obeliski sisemusest leiti iidse Rail Balticu terminali varemed

Just siis, kui olin kurtnud, et Tallinnas ei toimu midagi, ilm on hall ja kell on palju, andis abilinnapea Vladimir Svet teada, et Tallinna linnavalitsuse tellimusel hakatakse kevadel sügavalt maa alt otsima luuki, mille kaudu pääseb Tallinnas Maarjamäel kõrguva obeliski sisemusse. Oli ka aeg! Kohusetundliku linlasena tühistasin kevadeks tehtud reisiplaanid ning otsisin välja ammu unustatud joonised Maarjamäe obeliski kolmvaatest.

Maarjamäe obeliski kujutavad kõik pealinlased unepealt ette ning otseloomulikult seest tühjana. Harva kohtab linnatänavail inimest, kes kujutab Maarjamäe obeliski kui mõnda täidetud kivimürakat, mille sisse ei vii ühtegi salaust või pimerada. No muidugi viib! Legendi järgi olla obeliski õõnsustes elanud mitmeid tuntud muusikuid ja teatriinimesi, peetud salapidusid ja salaslämme, mis ometi algasid ja lõppesid ühe salajase sissepääsu kasutamisega. Kui üldse lõppesid? Abilinnapea Svet räägib samuti ainult luugist, kust saab sisse. Aga välja – sellest ei räägi keegi. Ja seda enam, et obeliski õõnsus kedagi ei üllata, on linlastel kange soov teada saada, mis toimub obeliski sees. Hõissa Vladimir Svet, meie kartmatu juht, meie luugiavastaja, kes mineval esmaspäeval teatas suuremeelselt, et Balta Chilli, tähendab Maarjamäe obeliski sissepääsu asukoht on enam-vähem teada.