see kõik algab mitu nädalat – okei sinu puhul pigem neli päeva varem

rallid mööda poode kus rallib ka kogu ülejäänud inimkond et leida see kõige täiuslikum võileivagrill massaažiaparaat tolmuimeja käekell Lego-Ninjago komplekt või nuttev ja igasse ilmakaarde pissi pritsiv Baby Born

ühiskond on juba nii kaugele arenenud

et Baby Born on korralikumalt relvastunud

ja oskab lisaks pissile

nüüd ka aikido’d

ja pisaragaasi kasutada

kui sa tema pükse

liiga agaralt alla hakkad tõmbama

#feministlikliikumine