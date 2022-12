RETROSPEKTIIV ⟩ Eesti porno aastal 2001 – saunaskäik ja Meie Mees

Jõuludega käib kaasas kaastundlikkus inimese suhtes ning seetõttu püüdsin minagi mõista, miks on üks Eesti pornofilm selline, nagu see on. See ei olnud eriti mugav, aga ega need inimesedki lõpuni arusaadavad pole. Tuleb kohe tunnistada, et erutav see ei olnud, pigem vastupidi – ja just selles peitubki intriig, mida amatöörteost «Karu türa» analüüsides jälitama asusin.

Ma tahan elada maailmas, mida ei ole olemas, ent mul on kogemusi selle võimalikkusest ning seeõttu näen suhteid ja seoseid enda idealistliku rakursi alt. Tean, et elu küündib ideaalidesse ainult juhuslikult (saatuslikult) ning enamus aega läheb ideede kavandamisele ja ajastamisele illusioonis, mille järgi kõik peaks plaani järgi toimuma. Erootikas plaan ei tööta, sest see on rohkem sisemine kvaliteet, kui industry eales olla saab. Porno iseenesest on tööstuslik, rõhutades seksi füüsilisust – see seostub monotoonsete korduste ja standardiseeritud esteetikate taasprodutseerimisega, vastates seega kiirtarbija ootustele. Kuna tarbijaid on väga palju erinevaid, on ka porno nišše väga palju. Eesti porno on kindlasti nišitoode – ja umbes sama fanaatiline kui eestikeelse luule kirjastamine: keegi väga ei osta ja teemat eriti ei arutata, aga ikka teeb südame soojaks, et see olemas on. Ja veel milline!