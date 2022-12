VENEMAA ⟩ Rohkem kui tuhandeaastane rahvusköögita kultuuritus

Sri Lanka, endise nimega Tseilon – See saar on Eestiga ajalooliselt väga sarnane. Singalid ja tamilid saabusid sinna vastavalt 5. ja 3. sajandil enne Kristust, aga ajalooliselt on see väike India naaberrik olnud kolonialistide läbikäiguhooviks. Portugallased, hollandlased, britid. Iseseisvuse saavutas Tseilon alles 4. veebruaril 1947. 1971. aastal toimus saarel kommunistlik ülestõus, mis suruti maha, ja 1972. aasta põhiseadus kuulutas välja Sri Lanka Vabariigi. Pinged põlisasukate, singalite ja tamilite vahel kasvasid kodusõjaks (1983–2009), mis lõppes tamilite lüüasaamisega. Sri Lanka rahvusköök on sarnaselt Eestile olematu – võõraste alla kuulumine ei ole võimaldanud sel välja kujuneda. Hirmutav on veel fakt, et mõlemis rahvusköögita riigis on iga-aastaselt sooritatavate enesetappude arv üks maailma kõrgemaid. Et narrid kööki, köök tapab su ära?

Nüüd jõuame põhjuseni, miks Eestil oma köök puudub. Põhjuseks on vene köök. Täpsemalt vene köögi komme vallutada, röövida, põletada, vägistada. Tänapäeval siis ka pommitada. Ja vaatame, kas praegu Venemaa poolt Ukrainas toime pandav kultuuritus ka kuidagi nende rahvusköögist välja paistab. Mõttes, et kas me oleksime õigel ajal nende rahvuskööki lähemalt uurides käesolevaid kohutavaid sündmusi ette ennustada võinud.