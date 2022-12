UDUJUTT ⟩ Noorpunkari allumine armastusele

Ja ma värisen, nii külmast kui ka kartusest, sest ma võin küll punk olla, aga varastamine ei ole minu teema kunagi olnud. Eriti riigimetsast. Sa leiad sobiva puu ja ma saen, sest kuidas teisiti? Et tulen sinuga metsa ja lasen sul puud saagida? Mingi sisemine au peab ikkagist olema ju, et ei tule sinuga puud varastama ja siis seisan kõrval ning kimun tobi. Puu kukub, tähendab kukub metafoorilisest, sest see on suht väike ja sa hoiad ikkagist tüvest kinni kui ma saen. Ja siis võtan ma jõulupuu käe otsa, mingi au peab ju ikkagist olema, ega ei saa ju nii, et saen sulle jõulupuu ja siis lasen sul seda higimull otsa ees koju tassida. Nii me siis kõnnimegi tagasi, ja sa oled õnnelik nagu sa lapsena olid. Ja ma situn mööduva auto peale pükse täis, ent püüan näida cool, sest ma olen ju punk.

Diivanil istudes ja suitsu tehes on mu pilk ainiti sinul kui sa varastatud kuusepuud ehid. Sa oled liiga ilus kui sa oled õnnelik. Ohtlikult ilus, hukatuslikult ilus. Tänane õhtu on hingeliselt sügavam kui nii mõnigi, sest tänasest õhtust alates oleme me kuritöökaaslased ja ma teadvustan meie armastust teisiti. Ma arvasin, et ma olen hull ja paha ning sina oled korralik ja hea, aga nüüd tean ma, et meie arvamused iseenestest purunevad võimsaima jõu, armastuse teel. Tean, et me ajame üksteist hulluks ja piitsutame oma võimete piirideni; et see on hea kui sa tuletad mulle meelde, et ma ei situks; et nii ongi õige kui sillad põlevad ja puud langevad, ja sinust kiirgab õnn nagu katkise luugiga tuumareaktorist ning ma higistan pooridest radioaktiivset verd, et olla rohkem vaba kui sa.