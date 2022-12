ARVUSTUS ⟩ «Villa» erutas, aga jättis lõpuks kuivale

Türgis aset leidnud klassiõhtumängude meistrivõistlused mõjusid lummava vastumürgina Eesti tele tavalisele reality-maastikule. Kõrge produktsiooniväärtus ning ilusad inimesed asetati «Õnne 13» stiilis kastmesse: 12 episoodi ja mitte ühtegi sündmust. Ning see on midagi sellist, mida korduvad lähivõtted märgadest kannidest ja rindadest kompenseerida ei suuda.

Me nägime rohkelt päikesepõletusi, valusalt saagivaid osalejaid (respekt, et Türgi fixer on nimeliselt välja toodud lõputiitrites) ning meeste puhul ajas süvenevat trendi aina vähem särginööpe kinni panna.