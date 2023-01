KAUBANDUSPIDU ⟩ Pohmakat veel pole, kuigi Eestis on poepinda ebaproportsionaalselt palju

Pärnu Postimehe jaanuarikuine ostukorvide võrdlus näitas, et odavaima (20,52€) ja kalleima (27,86€) ostukorvi vahe tuli üle seitsme euro. Soodsaima komplekti sai Lidlist, kalleim oli ostlemine Coopis. Marje Josing nendel regulaarsetel korvide võrdlemisel meedias erilist mõtet ei näe.

«Eelkõige peaksime me olema veendunud, et me vaatleme täpselt samu kaupu. Ja isegi kui see õnnestub, siis Konjuktuuriinstituudi omaaegne püüdlus kukkus ikkagi ruttu läbi, kuna kauplused panid kohe kiiresti peale esimest kontrollimist hinnad samaks. Nende jaoks on võrdlus teise kauplusega väga oluline ning kui meedia pöörab mingile kaubagrupile teravdatud pilgu, hakkavad kõik selle tootega mängima ja püüavad olla teiste kauplustega võrreldes sarnases olukorras.»

Pärnus tervelt seitsme suure kauplusega esindatud Selver AS-i kommunikatsioonijuht Rivo Veski selgitas, et kaupluste kulud siiski ei vea hetkel toidukaupade hinnakasvu võrreldaval määral tootjate omadega. Küsimusele, kuidas siis mõjutavad suurte kaubanduspindade halduskulud toidu hindu, vastas ta: «Toidukauplustel on väga suured kulud lisaks IT-süsteemide arendamisele, kauplusehoonete ehitamisele, arendamisele ja renoveerimisele. Me peame igapäevaselt üleval väga suuri külmaparke, mis tarbivad elektrit ööpäevaringselt. Loomulikult mõjutavad need ka toidukaupade hindu, ent suurim hinnatõus on siiski täna seotud tootjate sisendhindade tõusuga.»