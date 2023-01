EESTLANE COLOMBIAS ⟩ Osa 1. Pistikutest hapukoorelaadse tooteni, liikluskultuurist kohaliku Selverini – ongi erinev

Olgu-olgu, töötan ka ja naudin päikest.

Medellín Foto: Aliis Tops

Tõsiasi on, et Colombias elades on meil väike spikker ees ja cheat code'id püksitaskus. Juba enne sinna elama asumist teadsime enam-vähem kõike – kus käia, kuidas käituda, mida vältida ja üldine eluolu raamistik oli võrdlemisi selge. Kuna meie elu Colombias pole ka klassikalise seljakotiränduri oma, puuduvad meie kogemusest ja sellest kirjutisest lõbusad lood hostelitest, rahvusvahelisest seltskonnast, pöörastest matkadest ja bussireisidest. On see hea, on see halb? Õige vastus on, et see on lihtsalt teistmoodi.

See pole mu esimene kord

Tegelikult käisime kolm aastat tagasi korra Colombias, mil külastasime kuu aja jooksul nelja Colombia linna – Bogotá, Medellín, Cali ja Popayán. Lennule astudes olid mu teadmised Colombiast tõenäoliselt suuremad, kui klassikalise reisija omad, aga veidi ärev tunne oli sees küll. Mulle öeldi, et seal riigis on kõik teistmoodi. Ka kaaslane ütles: «Mõtle, millele tahes, ja sa näed, et see on seal teistmoodi.»

Esiti ei saanudki sellest aru, sest kui erinev see tänapäeva maailmas ikka olla saab? Bogotás lennult maha astudes, ümbrust skaneerides ja tasakaalu kaotades (Bogotá asub 2640 meetri kõrgusel merepinnast) sain kohe aru, et võta näpust, tõtt räägiti. Inimestest toiduni, pistikutest hapukoorelaadse tooteni, liikluskultuurist kohaliku Selverini – ongi erinev.