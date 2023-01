ARVUSTUS ⟩ Lutsu «Kevade» on tänapäevani valesti mõistetud teos

Miks arvustada raamatut, mis ilmus rohkem kui sada aastat tagasi; mis on ilmunud 21 trükis; mis on tõlgitud 13 keelde; mis kuulub õpilaste kohustuslikku lugemisvarra ja millest on filmitud eesti filmiklassikasse kuuluv linateos? Aga sellepärast, et «Kevadest» ei ole rohkem kui saja aasta jooksul mitte ühtegi sellest raamatust ja kirjanik Oskar Lutsust päriselt aru saavat arvustust ilmunud.

Mis on väga oluline ära mainida, on see, et Oskar Luts ise ei pidanud oma koolimälestust kirjutades nende lugejatena silmas lapsi. Ometigi pälvis raamat just noorte tähelepanu ja tänapäeval alustatakse «Kevade» tutvustamist koolides alates neljandast klassist.