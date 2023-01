Wait I just found out that the actress that plays Lexie is a nepotism baby omg 😭 her mom is Leslie Mann and her dad is a movie director lol pic.twitter.com/s3Mh5QERgC — girl idk… (@MeriemIsTired) February 21, 2022

Nepotism kui privileeg seisneb selles, et kuigi ei pruugita anda filmirolli või catwalk’il kõndimise võimalust ainult nime pärast – siiski tehakse seda ka –, siis tutvused on valuuta. Päriseluline näide võiks olla põhikoolis suvetöö otsimine: lahedamad tööd või lihtsamalt saadud tööd said need, kellel olid endal või vanematel tutvused näiteks mõnes kohvikus või restoranis. Ilmselgelt usaldatakse rohkem seda inimest, kelle kohta saab öelda: «Oh, ma mäletan, kui sa olid alles [käega viibe kuskile puusa kanti] nii pikk!»

Kui esimesel töösuvel on edu saavutatud tutvuste kaudu tööpostile saamisel ja end sellel positsioonil positiivselt näidatud, siis on suur tõenäosus, et sama edu saadab ka järgmisel suvel. Kuniks oledki järsku vahetusevanem või siis vähemalt paari CV tekstirea võrra rikkam. Just selles jala ukse vahele saamises seisnebki privileeg.

Nepo beebide arutelus on kritiseeritud palju modelle nagu Lila Moss (Kate Mossi tütar), Kendall Jenner (Kris Jenneri tütar) või Hailey Bieber (Stephen Baldwini tütar). Selle tulemusena on sõna võtnud mitmed mitte-nepo-beebid, kes on toonud näitena modelliäris tavalist casting'ute praktikat. Näiteks kirjutas modell Vittoria Ceretti oma Instagrami story's, kuidas tavaliselt peavad alustavad modellid ootama tunde casting'u ukse taga, kuid nepo beebi võib tutvuste või perekonnanime tõttu lihtsalt sisse jalutada.

Modell Vittoria Ceretti arvamus nepo beebide teemal. Kuvatõmmis Instagramist

Või ka näide filmimaailmast. Tuntud näitleja Reese Witherspoon mainis oma sõbrale, näitlejale ja režissöörile Mindy Kalingule, et tema poeg on näitlemisest huvitatud. Ja hopsti! Witherspooni poeg Deacon Philippe sai rolli Kalingu seriaalis «Never have I ever». Küll ei saanud Deacon koheselt pearolli ja liitus seriaaliga alles selle kolmandas hooajas, siis tavatöörahval võib sellegi saavutamiseks minna aastaid.

Nepotismi privileeg ei seisne ka ainult jala ukse vahele saamises. Sellele lisaks on nepo beebid tõenäoliselt tuttavad oma soovitud erialaga, kui see ühtib vanemate või teiste lähisugulaste omaga, olles veetnud aega neis keskkondades – näitleja laps teatris või filmide set’idelt, modellide lapsed moešõude lavatagustes või muusikute võsukesed stuudiotes. Selle tulemusena on neil eksklusiivne arusaam nende tööstuste toimimismehhanismidest.

Sellele lisaks on tihti need nimekad – seda just Hollywoodi kontekstis – näitlejad, modellid, muusikud jne võrdlemisi rikkad või üüratult rikkad. Seetõttu on neil vanematel võimalus oma last rahaliselt toetada, kuniks see oma oskusi arendab ja avastab, või võimalus saata neid prestiižssetesse koolidesse, palgata neid kõige paremaid õpetajaid, osta kallist tehnikat või maksta kinni võsukese ninaopp, et ka välimus nime toetaks. Siinkohal hägustuvad nepotismi ja lihtsa rahalise privileegi piirid, kuid, noh, need käivadki tihti käsikäes.

Mil kogu eelneva valguses võib näida, et nepobeebindus on mingi kauge Hollywoodi teema, siis tegelikult leiab ka meie mustaleivamaalt üllatavalt palju näiteid ja mitte ainult meelelahutuserialadelt. Sõpradele artikliideest rääkides tuli nimesid kolmekümne jagu, kuid võib arvata, et need ei kata isegi ainult kõige nähtavamaid näiteid. Siin valim neist:

Rauno Teder – isa ettevõtja Hillar Teder, kellega koos ajavad Porto Franco saagat;

Herman Avandi – isa näitleja Märt Avandi, ema tantsija ja Laine Mägi tütar Liis-Katrin Avandi; Herman on värske nepobeebi, saades lapsnäitleja tiitli filmi «Erik Kivisüda» peategelast mängides;

Erki Savisaar – isa tipp-poliitik Edgar Savisaar, kelle jalajälgedes jõudis Erki Keskerakonna nimekirjas riigikokku ja isegi keskkonnaministriks;

Nancy – ema laulja Els Himma; Nancy on oma lauluga tantsutanud eestlasi juba aastakümneid;

Kristo Seli – isa poliitik ja ettevõtja Neinar Seli, kelle mantlipärijaks Kristo on saanud; samast perekonnast on ka Silje Märtson ja Kätriin Seli, kes samuti isa rajatud Estikos töötavad;

Henrik ja Karl-Andreas Kalmet – isa näitleja ja lavastaja Madis Kalmet, vennad lõpetasid lavaka koos 2012. aastal ja on sellest ajast nii koos kui eraldi Eesti näitemaastikul igati edukaks saanud;

Kaja Kallas – isa tipp-poliitik Siim Kallas – kas on vaja üldse rohkemat öelda?

Franz Malmsten – isa näitleja Mait Malmsten ja ema näitleja Harriet Toompere; kui juba vanemad näitlejad on, ei jää ka pojal muud üle. Nii Mait kui Harriet ise on ka iseseisvalt näitlejate dünastiate esindajad: Mait Malmsteni isa oli näitleja Rein Malmsten, vanaisa näitleja Franz Malmsten, vanaema näitleja Eva Meil, näitlejad olid ka vanaonu ja vanatädi; Harriet Toompere vanemad olid näitlejad Hendrik Toompere ja Maie Toompere, ka Harrieti vennast Hendrikust sai näitleja ja lavastaja;

Kadri Simson – isa poliitik Aadu Must. Kadri astus Keskerakonda isegi varem kui isa ning on tänaseks jõudnud lausa Euroopa Komisjoni;

Rasmus Ermel – näitlejate Andero Ermeli ja Külli Teetamme poeg, kes tegi oma filminäitlemise debüüdi filmis «Vee peal», filmis mängis ka isa Andero ise;

Marta Vaarik – isa näitleja Andrus Vaarik, Marta küll otseselt isa teed ei läinud, vaid on endale nime teinud kunstiku ja muusikavideote režissöörina;

Robert Linna – ema ajakirjanik ja laulja Reet Linna ja isa laulja Ivo Linna; loogilise järjena sai ka Robert Linnast laulja;

Siim Nestor – isa tipp-poliitik Eiki Nestor, Siim ise on saanud üheks Eesti tuntuimaks muusikaajakirjanikuks ja -kriitikuks, viimastel aastatel pööranud palju tähelepanu mõminaräpile ning alustanud pidudeseeriat Lil Pidu;

Neit Eerik Nestor – isa muusikaajakirjanik ja -kriitik Siim Nestor; Neit, artistinimega N8 tegutseb DJ-na, esinenud Lil Pidudel ja ka koos isa Lil Slimiga;

Saara, Maria-Netti ja Sonja Nüganen – isa näitleja ja lavastaja Elmo Nüganen, ema näitleja Anne Reemann. Kõik tütred on otsapidi varvast näitemerre pistnud: esimene tütar Saara ka täiesti sisse kahlanud, saades täieõiguslikuks näitlejaks, Maria-Netti tegutseb täna peamiselt kaasaegse performance-teatri valdkonnas ning noorim tütar, Sonja tegi oma seni viimasteks avalikeks näitetöödeks kaasa filmis «Puhastus» ja seriaalis «Tuulepealne maa»;

Anni Rahula ja Siim Pohlak – isa Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak; neposust õhkub enam Anni Rahulast, kelle rööprähklevast tegemistenimekirjast torkab eelkõige silma jalgpallikohtuniku roll; Siim asutas Tre Raadio ja tegutseb poliitikuna EKRE nimekirjas;

Eliann, Nathan ja Jakob Tulve – vanemad heliloojad Helena ja Jaan-Eik Tulve. Kõik lapsed on vähemal või rohkemal määral muusikaeriala viljelejad – Eliann laulab bändi Holy Motors eesotsas, Nathan produtseerib Metabora nime all ja Jakobki on DJ-rollis üles astunud;

Amanda Hermiine ja Aurora Aleksandra Künnapas – ema näitleja Piret Kalda; mil Amanda Hermiine on juba vägevalt endale nime teinud nii Linnateatri laval kui «Kättemaksukontoris», siis Aurora Aleksandra näitlejatee on veel võrdlemisi alguses – esimese filmirolli tegi Aurora filmis «Vee peal»;

Rait Pikaro – isa poliitik ja endine politseiametnik Koit Pikaro; Rait on läinud isa politseinikujälgedes ja temast on saanud tänaseks põhja prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht.

Eraldi võiks vaadelda ka nepo (abi)kaasasid ehk mehi ja naisi, kes on astunud oma kaasa käe kõrval, abil või jälgedes tema erialale. Näiteks Luisa Rõivas, kes Värgi nime kandes oli tuntud peamiselt lauljana, kuid Rõivana hakkab abikaasa Taavi asemel poliitikuks. Vt ka Kati Toots, Vilja Toomast, Helle-Moonika Helme.

Nepobeebindus pole mingi eksklusiivselt tuntud inimestele reserveeritud asi. Ütleme kõik koos: me kõik võime olla nepobeebid! Tuleb ainult pärida vanema äri ja seda nunnult pereärina reklaamida või vanema paremal käel näha, et tema töö, olgu selleks hambaravi, ehitus või juuksuritöö, on suht lahe ja isegi seda teed minna või siis olla totaalne looder ja oma elu käkki keerata nii, et su vanematel ei jää muud üle, kui enda tutvusringkonnast sulle töö välja lobistada.

olen ka nepobaby aga väga spetsiifilises ringkonnas (haapsalu logopeedid) — silvia 💙💛 (@idioteek) December 21, 2022

Ja nepobeebindus pole ka häbiasi. Kogu teema tekitab paksu pahandust peamiselt vaid siis, kui nepo beebid oma privileegi kritiseerimisel ei tunnista või lausa eitavad. See on ju siiski küllaltki loogiline – miks ei peaks üks nepo beebi oma privileegi siis ära kasutama? Niikuinii peab ta seejärel terve elu võitlema enda oma vanematega kõrvutamisega. Varje, millest üle hüpata, on tal ju palju. Miks mitte sellest rääkida?

Muidugi on tavainimesele nepobeebinduse laia leviku tunnistamine valus. Kaotab see ju ära nii mõnegi suure Hollywood dream’i ja käib vastu meritokraatlikule maailmapildile. Me tahame uskuda, et meil on sama võimalus läbi lüüa või rikastuda nagu Donald Trump jr.-il või Rihanna veel-päriselt-beebi vormis oleval lapsel. Elu aga polegi aus. Sitast saia ei tee, aga sitapirukat ikka!