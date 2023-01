BUTAAN JA SURUÕHK ⟩ 2010-ndate alguses vahetasid lapsed liimi ja bensiini hoopis gaasi vastu

Pikutasime kahe algkooliealise sõbraga garaažide vahel, umbrohus. Kõikidel gaasipurk näpus ja hea olla. Segastel asjaoludel olime vine kadudes nihkunud 50 meetrit eemale, parklasse, ja helkurvestides mehed tahtsid meilt mingeid asju teada. Politsei kutsusid meie rehvitöökoja mehaanikud, kes märkasid võsas nõiduvaid lapsi. Jaoskonnas näidati mingit paadunud narkarit, et meid sirgeks ehmatada. Igati traumeeriv kogemus, valmistusin vanglaks ja olin leppinud oma varajase läbipõlemisega. Politseinike jutust sain aimu, et väljakutse näol polnud tegu anomaaliaga, vaid pigem tüüpjuhtumiga.

Tegin kodus teki all gaasi ja hallarites pidasin purgiga dialoogi nagu Dora the Explorer seljakotiga. Küsisin, mis ta nimi on ja kuidas oleks ilus teda kutsuda. Ta ütles, et ta nimi on Skäuvi. Sellest päevast peale kutsuti minu sõpruskonnas teda nii. Umbes viis aastat hiljem loksusin Nõmmel bussis ja kuulsin, kuidas hüperaktiivsed poisikesed minu ees olid teel skäuvit tegema. Siinkohal peaks ära mainima, et ma ei elanud Nõmmel, aga kuidagi oli folkloor jõudnud nendeni.

Jutt käib tulemasina täitegaasist ehk butaanist (C4H10). Kui varasemalt eelistasid lapsed liimi või bena, oli 2010-ndate alguseks pea tõstnud gaas. Kuna enamus tarvitajaid on noored ja veebis subkultuuriks ei koondu, omandab meelemürk piirkonniti erinevaid hellitusnimesid. Me kutsusime teda skäuviks, skäoämiks, purgiks, gaasiks. Butaan on depressant – sissehingamisel tekitab lühiajalist eufooriat, koordinatsioonihäireid, teadvuskaotust ja hallutsinatsioone. Erinevalt psühhedeelikumidest on hallukate eraldamine päris maailmast keerukam, seega võib tarvitaja sattuda ohtlikesse olukordadesse. Olen ennast leidnud näiteks Kalev Spa leiliruumist, kinosaalist, koolitunnist, saamata aru, et midagi valesti oleks. Joovastus sarnaneb suuresti inhalantidega – paariminutiline rush, millele järgneb meeltesegadus, peavalu.

Foto: Erakogu