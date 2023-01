kui hüüan appi sa ei vasta

sul tukk on otsaette kleepund

jah tõesti mind vist rabaski

see veidi lapsemeelne veetlus

su sügavus on meelitõstev

su õõnsustesse istutaksin lilli

on lagi must ja tuba rõske

kõik leian üles kinnisilmi

kord lahkub mäenõlv peal on linad

ning raske kohin ööd on läbistamas

kui mind ei näe sa homme

küll siis tead

et olen kuskil mujal vägistamas