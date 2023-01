EBAPOPULAARNE ARVAMUS ⟩ Eluvõõruse ravimine mugavuste eemaldamise teel

Kuuldavasti olevat ta möödunud korral püüdnud ka volikogusse kandideerida. Peamiseks kandvaks ideeks kergliiklustee rajamine külast suure maanteeni. Et saaks tervisekõndi teha ja et oleks turvaline bussi peale minna. Bussid ei peatu aga juba enam aastaid ka maantee ääres. Mitte, et ei tahaks. Lihtsalt peale- ja mahatulijaid ei ole. Autodega liigutakse. Ja kui too kergliiklustee tuleks, oleks kindlasti vaja, et see operatiivselt sahatatud ja liivatatud oleks, et saaks igal hetkel soovi korral ikkagi seda tervisekõndi teha. Kallis, jabur ja mõttetu, kuid proovi sa ainult öelda, et see on lollus. Tegemist olevat maal elu tagava regionaalpoliitikaga.