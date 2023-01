MINA ELASIN SIIN ⟩ Sääse. Hämar koht, kus kasvada

Kui ma Tallinna sünnitusmajas ära olin sündinud, toodi mind kohe Sääsele. Aasta oli 1989 ja me elasime majas, mida nimetati Hotelliks – see oli teistsuguse planeeringuga kui ülejäänud viis viiekordset paneelmaja, mis toonases sovhoosi külas olid. Meil oli suur korter, aga ka suur pere, sest koos elasid vanaema, vanaisa, onu, ema, isa ja mina. See oli rets aeg.

Vanaema rääkis, et meie maja olla enne korteriteks tegemist olnud vabakäigu vangla, mille elanikud käisid päeval tööl. Mõneti selgitab see siis sedagi, miks püstakud nii imelikult ehitatud olid: igal korrusel oli uksega sissekäik, mis avanes uude koridori, mis oli üsna ruumikas ja mille vastasseinades oli kummalgi pool üks uks, mis oli korteri uks. Kusjuures korterid ei olnud vasakul ja paremal pool samasugused, kuid nad olid kõik viietoalised. Püstakuid oli neli, millest kaks olid teineteisega sarnased, aga minupoolses maja osas oli neli korrust, ülejäänud kolmes oli viis. Maja tagumine püstak oli vabsjee kolmandast ooperist ning seal sõbrannal külas käimine oli lapsena nagu uue maailmajao avastamine.

Alguses elasin ma seal majas, mida kutsuti Hotelliks, kolmandal korrusel, kuni nelja-aastaseks saamiseni. Ma ei tea, kas olin hea magaja või keegi lihtsalt ei tabanud momenti, kui ma ärkasin, aga mäletan juttu, et magasin tundide viisi. Käruga õues, maja taga muidugi. Seal pesunööride all. Kõrval oli kruusatee ja mets.

Peksmine pidi vist parasjagu hull olema, sest ema oli isale öelnud, et ta ei taha oma last sellises kohas kasvatada, ja me kolisime mõneks aastaks ära. Vanaema oli linnuvabrikus töötanud mingi osakonna juhatajana, aga toimus erastamine ja kõik hakkas vaikselt lagunema, mis enne püsti seisis. Kohalik sita-aadu, kes vabriku endale sai, lasi kogu pädeva kaadri lahti ja nii see hektarite suurune linnuvabrikki alla käis. Lagunes ka vanaema ja vanaisa abielu. Rõvedatest helidest ja mälupiltidest mäletan küll ükskuid, kuid piisavalt õõvastavaid. Loomulikult polnud see mingi ühe pere traagika, terve Eesti rebenes koost lahti – ja neid sovhoosi ja kolhoosi aleveid ja külasid on ju nii palju.