LAENUTUSHÜVITIS ⟩ Isegi kui mõni kirjanik tahaks, ei saaks ta takistada oma raamatu jõudmist raamatukokku

«Ent seaduses on ka üks erisus – sama paragrahvi kolmas lõige ütleb, et neljakuuline ajaline piirang ei laiene audiovisuaalse või helikunsti õppesuunal tegutseva õppeasutuse raamatukogule, kui teose helisalvestise laenutamine toimub õppe- ja teaduslikul eesmärgil,» lisas Rästas.

Raha tuli juurde

Laenutushüvitis on see, mis on viimasel tekitanud kirjanike seas palju pahameelt. Möödunud aastal maksti välja erakordselt vähe laenutushüvitist – 124 671 eurot, millest omakorda 20% tuleb riigile tulumaksuna tagasi. Kogusumma on langenud 2008.aasta majanduskriisi tasemel, mil see oli 123 00 eurot.

Tegemist on riigi kohustatud tasuga autoritele, sest arusaadavalt kahandab raamatu laenutamise võimalus raamatu võimalikku müüki – seega saaks teoreetiliselt pidada riigi käitumist turu solkimiseks.

Sirbis avaldatud pöördumises kirjutas Aleksejev, et praegu võivad autorid loota laenutustasule 2–10 senti laenutuskorra eest ning loomeliit leiab, et õiglane laenutustasu oleks vähemalt 30 senti laenutuskorra eest. See teeks 2023. aasta laenutustasu jaotuse eelarveks 1,3 miljonit eurot. Samas pöördumises tõi ta välja, et vastav kulurida on Soomes 14 miljonit, Rootsis 17 miljonit ja Norras 13 miljonit.

Kui eelmisel aastal oli hüvitisi väljamaksva SA Autorihüvitusfondi eelarve 250 000 eurot, siis käesoleval aastal kasvas see 400 000 euro võrra. Kultuuriministeeriumi sõnul kasvab hüvitusühiku suurus – uuest eelarvest läheb kokkuleppeliselt 500 000 eurot laenutushüvitiseks ja 100 000 reprograafia- ehk paljundushüvitiseks. Võrdluseks: eelmisel aastal maksis SA Autorihüvitusfond 124 671 eurot laenutushüvitisteks ja 73 219,86 eurot reprograafiahüvitisteks.