JALGPALLI TÄNAVA VÜRST ⟩ Aivar Pohlak tegutseb jälle

Iga hea tekst algab mõne ilusa tsitaadiga, nii meile kirjanduse tunnis õpetati. Selle loo juurde sobivad väga hästi Liis Lemsalu sõnad. Toimetusele lähedal seisvad allikad on kinnitanud, et need sõnad on Aivar Pohlaku peas juba pikalt kumisenud:

«Sest kõik ei ole nii et

On vaid must ja valge

Me ees

Kuid ometi näen

Värve, värve me ümber

Ja ees

Ma annan sulle vastuse

Et sa teaks

(kuula nüüd, sa kuula nüüd)

Ei ole vaid halb ja hea»

Liis Lemsalu «Halb või hea»

Aivar kirjutab taaskord väga ilusti. Põhimõttekindlalt ja ilusti. Valitseb oma väikest vürstiriiki hästi. Juba aastaid. 86-0. Vastuvaidlemist ei ole. Ja kui mees kirjutab, et temal oma koondisemängijate lojaalsuses kahtlust ei ole, siis on ju kõik selge. Lojaalsuse all peab ta silma lojaalsust iseendale ja võib-olla ka oma sõbrale Infantinole – ei teagi, mis mutatsioon temas täna toimus, kes ta täna on? Küll seda juba Aivar teab. Tähtis on meelde jätta üks asi – Aivar ei eksi mitte kunagi, kuni oma troonil veel istub!

Foto: Ekraanipauk Õhtulehest