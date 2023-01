MINA ELASIN SIIN ⟩ Avinurme. Üks vega imelik ja vega ilus kant

Esiteks on see vist meie vadja visadus ja kangus. «Ega Avinurme miest ei anna parkida,» ütleb oma tuntud laulus Avinurmest pärit luuletaja Peep Ilmet. Eestlased on selline pehmem rahvas, enamasti harjunud sellega, et kuskil on mingi kõrgem valitsus või keskvõim, kes kõike korraldab ja keda peab kuulama. Avinurme kant on aga iidamast-aadamast olnud metsade ja soode vahele ära kadunud piiriala ja kõikidel keskvõimudel on olnud sügavalt savi, kas seal võsa vahel üldse kedagi elab või ei ela. Ja eks siis sealsetel asukatel ole ka keskvõimust üsna savi olnud. See ehk ongi Avi kanti ka sajandeid hoidnud: kui valitsuselt abi ei paistnud, ei kaugelt ega lähedalt, pidi ise hakkama saama. Võib-olla just sellepärast on ka Avinurme küla esmamainimine alles Poola ajast, 1599. aastast – ikka väga palju hilisem, kui sealsamas ligidal asuvad Tudu (1241) või Torma (kogudus 1319). Keskvõim lihtsalt ei jõudnud sinna enne talusid ja nimesid kirja panema.