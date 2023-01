VANAS HEAS AMEERIKAS ⟩ 1. Kahe rada

«Buffalo on üks ilus jõgi, aga salakaval. Sa võid sinna sattuda samasse kohta ikka ja jälle ja mitte kunagi ei ole see jõgi samasugune. Mõni kord on ta nagu nire, vaata et astud paari sammuga üle ja siis on ta vett täis, nii et juba enne temani jõudmist vajud poolest jalast mülkasse. Aga Buffalo ääres on tohutud rohumaad ja seal olen lasknud oma suurimad hirved. Too aasta oli Buffalol suur üleujutus. Väga suur üleujutus. Ma sattusin oma rajal palju palju kaugemale, kui seda muidu. Ja ühe hirve jälgi pidi minnes jõudsin otsapidi Mustade Mägede jalamini. Ja seal kaotasin ma need jäljed ära.»