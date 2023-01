RUITLANE ⟩ Kellele peab kirjanik raha saamiseks pastaka silma torkama?

See osa Erkki Koorti artiklist, millega ma ei nõustu, on, et kirjanikud vajavad kaitset. Kirjanik ei ole orhidee ega lendorav. Kirjanik vajab ainult seda, mis talle kuulub, ja see on eelkõige õiglane kohtlemine, kasvõi nendesamade laenutushüvitiste koha pealt, millega riik talle just näkku pani. Riik võimaldab raamatukogude näol inimestele kirjanike toodangule tasuta juurdepääsu ning selle asemel, et see kirjaniku arvelt tulnud hüve kirjanikule õiglaselt kompenseerida, peidab pea liiva alla. Ja räägib igal tähtsamal tähtpäeval rasvaste suunurkadega õiglusest, hoolimisest ja väärtustest. Kirjanik ei vaja kaitset, vaid oma. Ja vastupidi, hoopis kõikvõimalikele olulistele ühiskondlikele arutluspunktidele oleks tervislikum, kui need vajaksid kirjanike eest kaitset.