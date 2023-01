EESTLANE COLOMBIAS ⟩ Osa 2. Matriarhaalne ja katoliiklik ühiskond, mis hindab kõrgelt hügieeni

Telenoveladel on tõepõhi all

Teate, see on kohati naljakas, sest on küll. Kui ma väiksena neid metsikuid kasse, meeletuid armastusi või midagi muud metsikut ja meeletut vaatasin, siis ma olin kindel, et need on natuke nagu dokumentaalid. Vanemaks saades mõtlesin, et «Olge nüüd, see ei ole võimalik, et ühes peres nii palju draamat on. Kuidas on võimalik, et Maria armastab Juani, aga Juanil on veel neli naist, kellega tal on kokku 15 last, kellest ühel on mälukaotus, kellest kaks põgenesid koos oma kallimaga, ja lõpuks, et Maria on hoopis Juani kadunud õde?»