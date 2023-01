SÕDA UKRAINAS ⟩ Minu kui araablase jaoks ei ole sõda, agressioon ja poliitiline ebastabiilsus võõrad

Iga nelja aasta järel toimuvatest maailmameistrivõistlustest vaatan ma enamasti vaid finaalmänge, ma ei ole kunagi eriti rohkem huvitunud olnud. See aasta oli teistmoodi, esiteks seetõttu, et mu 12-aastane poeg on hakanud usinalt tegelema jalgpalliga ning temast on saanud meie pere põhiline infoallikas – igapäevase trivia raames saame fakte alates sellest, kes ja mitu Ballon d'Or'i on võitnud, ning lõpetades sellega, et Cristiano Ronaldo on ühinenud Saudi Araabia jalgpalliklubiga.

Teiseks põhjuseks on see, et see toimub minu vanas kodukandis, ja need teemad, millele seal keskendutakse, on teemad, mis on ennekõike araablastele jube olulised. Ma defineerin ennast aktivistina ja ma mõistan väga hästi, mis on paljudes araabia ja islami maades valesti, täpselt samamoodi, nagu ma võin näha, mis on valesti teistes kohtades maailmas. See ei tähenda seda, et ma ei rõõmusta, kui miski nendes kohtades on hea, ja ma tahan, et seda ka esile tõstetaks.