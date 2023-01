Ypsiloni sporditoimetusele jäi viimaste aastate WRC kalendrit uurides silma seni avalikkuse tähelepanu alt välja jäänud ja võib-olla kõnekas detail Thierry Neuville'i sõitjakarjääris. Huvitav fakt on, et Belgia ralliäss ei talu kuuma. Aastal 2022 ettearvamatul Montel kuuendana finišeerunud Neuville lõpetas kohe sellele järgnenud Rootsi ralli teisena ning omakorda sellele järgnenud Horvaatia ralli kolmandana. Siit algas Neuville'i statistikas tavapärane suvine langusperiood: mais Portugalis jäi ta viiendaks, juunis Sardiinias lõpetas 41. positsioonil.

Septembris ilmade jahenedes paranesid Neuville'i tulemused taas märgatavalt. Kreekas sai ta esimese etapivõidu, oktoobris Kataloonias oli ta teine ja novembris Jaapanis lõpetas ta jällegi poodiumi kõrgemail astmel. Kummalisel kombel kordub see muster Neuville'i sõidudünaamikas aastast aastasse.

Eelmisest igavesest teisest, Latvalast ei tulnud maailmameistrit psüühiliste probleemide tõttu. Mis võiks olla väliselt rahuliku ja stoilise Neuville'i ebaõnnestumiste põhjuseks?

Vägagi tõenäoline, et autojuhtide kutsehaigus, pärasoole veenilaiendid ehk hemorroidid. Jahedate ilmadega oskab see salakaval haigus end vaos hoida, aga kui me räägime Sardiinia rallist, kus temperatuur salongis võib kuni 50 kraadini tõusta, võib esilekerkivat hemorroidiprobleemi vaid kirurgiliste vahenditega tagasi hoida.

Mida kujutavad endast hemorroidid? Hemorroidid on pärasoole lõpposa ja piirkonna veenilaiendid, mis kutsuvad esile ebamugavustunde ja valu pärakupiirkonnas. Hemorroidide ärahoidmiseks tuleks vältida pikaajalist istumist, samamoodi ei tohiks edasi lükata tualetis käiku ning soole tühjendamisel tuleks igati vältida tugevat pressimist.

Üks suvine WRC etapp kujutab endast rallipiloodile kõige ebamugavamat isteasendit ja seda järjest mitmesaja kilomeetri vältel. Tihti ei lasta masinaid esimesel päeval hooldusalasse, rääkimata sellest, et Neuville võiks vajadusel rahulikult sitale minna. Starti hilinemise eest on ajatrahvid, olgu see hilinemine tingitud siis probleemidest sõiduvahendiga või soole tühjendamisel tugeva pressimise vältimisest.

Meedia on Neuville'ist antikangelase vorminud, aga Solbergi viimased väljaütlemised Thierry «keerulise» iseloomu kohta võivad saada täiesti uue ja inimliku tähenduse, kui Neuville'i tavapärane vingumine tuleneb tõepoolest ainult ebamugavustundest ja valust pärakupiirkonnas.

Mis ei tähenda, et me Neuville'i alahinnata võiksime. Täna algab miinuskraadidega Monte ja jaheda ilmaga on Neuville alati ohtlik ning sellega tuleb Tänakul ja teistel arvestada. Testikatsel kinnitas, et tal oli isegi lõbus. Seega võib eeldada, et Thierry on poodiumipretendent ka kahel järgneval etapil, ja kui tal nende kolme ralliga jälitajate ees piisav vahe sisse õnnestub teha, võib ta endale paar-kolm etappi ka tugeva pressimise vältimist lubada.