VANAS HEAS AMEERIKAS ⟩ Osa 2. Salemi nõiaprotsessid ja loogiline rahvas

See on lugu sellest, kuidas kolm sadistist sotsiopaati väikeste tüdrukutega manipuleerides hoidsid tuhandeid inimesi halvava hirmu all. Aga see on ka lugu sellest, kuidas Ameerikas murti ebausu selgroog, ja lugu sellest, kuidas lõpuks ometi tekkis võimalus ka kohtus õigeks mõistetud saada. See on lugu Ameerika ja tegelikult ka kogu maailma hilisema kohtupidamise seisukohast kõige olulisemast kohtuprotsessist, sest selle mõju on absoluutne. See on lugu Salemi nõiakohtust.