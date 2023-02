VANAS HEAS AMEERIKAS ⟩ Osa 3. Kentucky Jack ehk Kentucky Lõvi

Kes «Kevadet» on lugenud või Kruusementi filmi näinud, selle jaoks ei ole Kentucky Lõvi võõras nimi. Kunagi ehk 1991. aastal sattus minu kätte koi ja ajahamba poolt puretud pruun patakas üsna lahtisi lehti igasuguste järjejuttude lõikudega – ilmselt siis järgmine lõik järgmises lehes. Kirjutatud oli see kõik pika saksa «essiga» piiblist tuntud šriftis, mida praegusel ajal vähesed lugeda mõistavad, ning viimasel, kahjuks rebitud lehel sattusin otsa allikale, millest ilmselt ka Oskar Luts oma tegelase kätte sai. Kuna see tundus kosmilise leiuna, kirjutasin märksõnad üles ja panin lehe kusagile, kust see omale jalad alla sai – tõenäoselt rändas see tulealustuseks ahju. Interneti maaletoomise järel asusin üleskirjutatud fragmente kontrollima ja oma suureks rõõmuks sain ühel hetkel teada, et tõepoolest sellise hüüdnimega isik omal ajal maakamarat tallas ja et ta oli algselt pärit Toulonist, oli sisserändaja ja seikleja, paljude indiaanlaste sõber ja sõjakäigul ka vaenlane. Lugu on kokku kirjutatud osalt ajalehe ja osalt interneti andmetel, osa on ka toonaseid olukordi arvestades juurde lisatud, et lugu terviklikuks saada.