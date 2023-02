VANAS HEAS AMEERIKAS ⟩ Osa 4. Rebecca Watts ja Lexingtoni tõus

Sellele viimasele tõdemusele jõudsid Lexingtoni naised üsna ruttu. Otsa tegi siin lahti Adamsite pere lokkispäine Sally, kes aegajalt nagu muuseas mõne linnast läbi ratsutava kauboiga oma mehest tühja abieluvoodisse maandus. Ülejäänud sisistasid, et Sally on ikka üks täitmatu hoor, muuga ei tegelegi, kui veab ausaid mehi voodisse. Aga kui Sally uue pitsilise kleidiga, pärlikee kaelas ja kingad jalas, ühel päikselisel päeval tänavale patseeris, põhjustas see paljasjalgsetes hallikaspruunides, kümneid kordi nõelutud kördikutes naiskodanikes, kiiresti valitseva paradigma muutuse. Sallys oli staatust ja stiili, teda toodi eeskujuks, teda kadestati meeletult ja temast tehti laule. Kes ei oleks kuulnud legendaarset «Long tall Sally't»?

Oli täiesti selge, et linnakesse sattunud läbisõitjaid sai peibutada vaid kahe asjaga ja neid hakati nüüd pakkuma ohtramalt kui kusagil mujal. Läbisõitjaid hakati heatahtlikult nimetama turistideks ja šerif Henderson rääkis uhkusega, et Lexingtonist on saamas piirkonna juhtiv turismikeskus. Kui läbisõitjailt ei võetud nende dollareid kõrtsis ja õnnemängulauas, siis kadusid need avatud ustega majadesse kahel pool sõiduteed. Mehi ei olnud ju nagunii, kehagi nõudis oma ja kui selle eest veel ka raha sai, kõlas see ju suurepäraselt.