VANAS HEAS AMEERIKAS ⟩ Osa 5. Nebraska Joe ja tappev hügieen

Üksik mees hobuse seljas on kui Metsiku Lääne kaanekuvand. Mees, kes tuleb, jagab õiglust, aitab vaeseid, kallistab hellalt tema päästetud blondiini (ja kõik!), siis lehvitab hellalt kübarat ja ratsutab edasi, et kusagil mujal maailma paremaks paigaks muuta. Oot! Stopp nüüd! Kõik see on täielik jura. Kui see nii oleks olnud, poleks meil väljendit «Metsik Lääs» üldse olemaski. Plejaadid kangelasi oleksid lihtsalt põldu kündes, kirikus palveid lugedes ja perenaist kiites putru sisse vohmides oma eluaastad ära elanud ja siis vaikselt mulla alla läinud. See polnud aga kaugeltki nii. Mis aga ei tähenda, et üksikuid ratsanikke poleks olnud. Oli ikka. Ühest sellisest järgmine lugu.