VANAS HEAS AMEERIKAS ⟩ Osa 6. Õnneseen Jake oma saatuse eest ei pääsenud

Olgugi et piirkond oli kauge ja vaimupimeduse osas tõeliselt mädane kolgas, liikusid uudised suurest ilmast tänu sakste seitungitele päris vilkalt ja nii käidi Luuka talus ikka kuulamas uudiseid Saksamaalt, Venemaalt ja muidugi Ameerikamaalt. Just Ameerikamaalt pärit uudiseid oodati kõige enam, sest need olid erilised uudised. Sest Saksmaal valitses pärisorje keiser, Venemaal tsaar ja neil põhimõttelist vahet ju ei olnud mitte mingisugust – ikka vaid isandad ja orjad –, aga Ameerikamaal ei olnud ei ühte ega teist. Ameerikamaa oli vabade meeste vaba maa. See kuulajatele meeldis. Mõtle vaid – sa lähed sinna Ameerikamaale, lööd postid maasse ja kuulutad selle maa enda omaks ja siis see ongi sinu oma ja mitte kellelgi ei ole selle üle kobisemist. Sa oled sellel maal ise selle maa isand, see maa koos sellel kasvava metsa ja jõgedega on sinu oma ja kui tahad, võid sinna kasvõi lossi peale ehitada. Kui tahad, kasvõi kaks.