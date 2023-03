VANAS HEAS AMEERIKAS ⟩ Osa 7. Surm Anderson ja tema rusikakangelasteod

Sest Surm Anderson ei olnud mugav äripartner. Teised poksijad said matši eest kakskümmend viis dollarit, Anderson aga minimaalselt viiskümmend, ka väiksemal laadal. See tähendas, et korraliku vaheltkasu jaoks tuli iga kord leida nimekas vastane või korraldada mingisugune suurem üritus mõnel suuremal laadal. Surma võitlused olid ka kogu aeg ühekordsed šõud ilma tasuva revanšivõimaluseta, sest see kuradi Anderson peksis ju vastase peaaegu alati koomasse, sandistas või lõi lausa surnuks. See tähendas ka seda, et lisaks Andersonile tuli maksta ka kohalikule seadusesilmale, et see võitluseelsetele vastutusest vabastavatele lepingutele allkirjad alla viskaks, ja arstile, kes õigel ajal õigeid diagnoose määraks. Kõik see oli aga lisakulu ja loomulikult ainult Randy kasumi arvelt. Vanas heas Ameerikas polnud kerge mitte kellelgi.