VANAS HEAS AMEERIKAS ⟩ Osa 8. California kullapalavik ja Niobe viimane reis

Ja siis sai tuul otsa

Kapteniabi mõõtis sekstandiga päikese kõrgust, sehkendas midagi logiraamatusse ja läks siis sellega pead väärutades kapteni kajutisse. Kulus veidi aega ning siis astus Mortimer meeste ette. Ta võttis mütsi peast, kuivatas higi ja lausus siis: «Teate, mehed… ma ei hakka teile valetama. Meil on mõnes mõttes vedanud ja mõnes mõttes ei ole ka. Torm on meid viinud põhja poole kiiremini, kui seda uskuda võiks. Kui nii vaadata, siis Friscost on puudu veidi üle kahe nädala. Aga me oleme ka kakssada miili rohkem kaldast kaugenenud. Kui oleks tuult, ei teeks ma sellest juttugi. Aga tuult ei ole, on ainult hoovus ja see viib meid järjest kaugemale ookeanile. Umbes kaheksakümmend miili ööpäevaga. Nii et kui kümme päeva tuult ei tule, siis… arvutage ise. Kõige rohkem kahe nädala pärast on söök otsas ja võrgud lõikusite ise juppideks. Või mis seal enam võrkudest, kuurigi ei ole enam olemas, võrguräbalatest rääkimata. Sepp sai kah labidaga vastu oma lolli peakolu, nii et kui on keegi, kes paremini sepatööd tunneb, see võiks mõne korralikuma konksu valmis taguda. Olete nüüd haisid küllalt hästi toitnud, ei teeks paha mõni neist dekile tõmmata. Ja kui keegi teist mõne jumalaga paremini sina peal on, siis las palub, mida kõike paluda saab. Palugu tuult ja vihma. Tormiga läks üks veevaat liikuma, läks puruks ja 160 toopi vett voolas maha. Vett meil enam palju ei ole, nii et nüüdsest lähme ühele toobile tagasi. Kui tuul tuleb, saame oma varudega Frisconi välja venitada. Kui ei, siis ei. Sellepärast olekski mõistlik mõni päev ennast hailiha peal nuumata. Hoiatan – see on üks maitsega liha.»