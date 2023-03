VANAS HEAS AMEERIKAS ⟩ Osa 9. Hinsoni isiklik sõda

Jack Hinsoni hirmuäratav püss oli pikka aega pere reliikvia, siis aga müüdi see kohalikule kohtunikule, kelle pojast sai kohtunik ja kelle poeg omakorda kohtunikuparuka pähe tõmbas. Praegu on see kohtunik Ben McFarlini käsutuses, kes peab iga päev seadusel silma peal hoidma. Tema kõige mõnusamaks momendiks aga on hoopis kokku tulnud huvilistele relva demonstreerimine ning legendide jutustamine mehest, kes hoidis ja armastas oma peret ja kättemaksu nimel sülitas kõigile seadustele ning kehtestas enda omad.

Hinsoni lugu elab oma elu edasi – kohale tulnud turistidele tehakse väljasõite Hinsoniga seotud paikade ja tema koopa juurde ning kui neid on piisavalt jooksutatud ja nende ajud segastest legendidest umbe lastud, lõpeb see mälestusväärne päev neile McFarlini piibutoas, kus pika varrega piibust suitsurõngaid lakke lennutades see mahlaka rahvapärase kõnepruugiga kohtunik vana Jacki tuld ja kuumust näinud pika Kentucky püssi taustal päevale joone alla tõmbab. Ta on Hinsoni pärandi vääriline hoidja ning aegajalt lubab endale ka privileegi sellest püssist lasta. Loomulikult mitte Hinsoni püssirohukogustega, ikka märksa vähemaga, et mitte kogemata relvale liiga teha. Kuid siiski – nüüd, kus nendest sündmustest on juba üle pooleteise sajandi möödas – on see relv endiselt hämmastavalt täpne.