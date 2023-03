VANAS HEAS AMEERIKAS ⟩ Osa 10. Ka kõige Verisemast Andersonist saab aja jooksul kangelane

Järgmiseks paariks kuuks sai temast ja tema meestest elavad saatanad kõigi jaoks Missouris Cooperi maakonnas. Röövimised, tapmised ja vägistamised rahumeelse elanikkonna suhtes olid tavalised ja et seda kõike tegid nad põhiliselt Uniooni mundrites, siis süüdijäävaks pooleks jäid rahva silmis nemad. Kõige krooniks röövisid nad samades mundrites ka Huntsville'is kohalikku panka, saades saagiks umbed 40 tuhat dollarit, mis oli tolle aja kohta ulmeline summa. Juba sünni poolest tõelise džentelmenina maksis Anderson Huntsville'i kõrtsis sellest rahast viis dollarit seal viibimise ning daami, voodi ja vanni kasutamise eest, nii et päris nulli peale see linn siiski ei jäänud.

Ilma ühegi kahtluseta oli Andersoni väegrupp sellel perioodil kõige võimsam, olles teistest üle nii tulejõu, tahte, mobiilsuse kui otsustavuse osas. See justkui kõikjal tegutsev grupeering ründas ette hoiatamata sageli mitmes kohas korraga, peamiseks eesmärgiks ikka röövimine ja varude tekitamine inimeste arvelt, kellelt nagunii suurt midagi enam röövida ei olnud. Nii palju oli aga siiski muutunud, et nüüdsest üritati naiste suhtes vägivalda tagasi hoida, mis tähendas loomulikult seda, et ette jäänud meestele, ja eriti mustanahalistele, langes vägivalla kogu gamma.

Uniooni juhatus koostas kõike seda silmas pidades määruse, millega moodustati spetsiaalne väegrupp ainsa eesmärgiga tappa Verine Anderson.

Jesse James Foto: Wikimedia Commons