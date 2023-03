VANAS HEAS AMEERIKAS ⟩ Osa 11. Õnnetu Bob oli ikka õnnetu mis õnnetu

Nagu nende lugude lugeja on juba taibanud, nägi enamik uue maa õnneküttidest vaid oma igatsetud Fortuna parkunud tagumikku. Arvestades ressursside ebaühtlase jaotuse seadust ning nende jagamise veelgi suurema ebaühtluse reeglit, oli see ju iseenesestmõistetav. Sisserändajail kulusid esimesed kaks põlvkonda enamasti juba ainult ellu jäämise peale, sealt edasi võis mõnel juba vedama ka hakata. Ja nagu juba vedama hakkas, nii oli viimane aeg järgmiseks sõjaks, mille käigus need haaratud ressursid taas käest libisesid ja kogu ring jälle otsast peale algas. Alljärgnev lugu on lihtsalt veel üks näide sellest, kuidas mõnikord mõnel kohe üldse ei vea.