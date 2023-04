VANAS HEAS AMEERIKAS ⟩ Osa 12. Pearahakütid ehk kui pea on pea ja raha on raha

Kui võtta see esimene legend, siis kuidas on võimalik kaksteist meest kõrtsis lähidistantsilt maha lasta, ilma et need vastu tulistaks? Ikkagi kaksteist ühe vastu. Või kui eeldada pearahaküti esimesena tulistamist, siis üksteist, heal juhul kümme, üheksa ühe vastu. Võib-olla, et ka ainult ühe kuuelasulisega. Ja kui see kõik õnnestuski, siis kuidas oleks seesama Wylas saanud läänerannikult idarannikule, ilma et tema kuulsust teades teda vahepeal tuhat rahahimulist saamameest maha ei oleks nottinud? Raha kanti ju endaga kaasas! Rahakale pearahakütile peeti jahti kõikjal – ta oli esimese sordi märklaud. Ja milleks üldse oli sellel Thorntonil vaja sinna Tampasse minna? Orange'i maakonnas on ookean palju vägevam.