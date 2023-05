VANAS HEAS AMEERIKAS ⟩ Osa 15. Gunslinger Harry

Teine kuulus gunslinger, kes samuti Buffalo Billi tsirkuses kaasa tegi, oli «Metsik» Bill Hickok. Aga temal jäi teatraalsusest ja publikutunnetusest puudu, mistõttu mõjus ta laval lihtsalt nagu suvaline koldiga külamees. Kuid relvatrikke tegi temagi, ehkki mitte sellisel šõumehe tasemel, milleks oli võimeline Buffalo. Niikuinii sisustas Hickok sisustas oma päevi eelkõige viskijoomise, kaardimängu ja naistega. Kuigi täpsuse osas oli ta imemees, ei püsinud tal ükski dialoog peas ja see mõjus etenduste ladususele halvasti. Oli ka juhtumeid, kus ta keset etendust magama jäi ning siis ärgates ilma ühegi põhjuseta kahest relvast kõmmutama hakkas. «Metsiku» puhul oli ka see täiendav risk, et tema relvas paukpadruneid ei olnud ning mõnel korral tulistas ta ka sihtimatult puruks prožektoreid, kui valgustaja talle kogemata valguse silma juhtis, ning ühel korral laskis isegi ühel pealtvaatajal kübara peast, kui too arvatavate paukpadrunite teemal arvamust avaldada julges. Publikule see muidugi väga meeldis, aga prožektorite asendamine polnud odav lõbu. Lõpuks sai Billil sellest jamast villand ning ta läks oma teed, pummeldas, märatses ning tarvitas kõikjal vabameelsete ja ka vägivaldselt võetud naiste armastust, kuni lõpuks talle endale kõrtsi kaardilauas kuul pähe lasti. Üllataval kombel õnnestus tal vahepeal ka šerif olla, aga Ameerika ongi imedemaa.