VANAS HEAS AMEERIKAS ⟩ Osa 16. Bastard, Smith ja bisnis Ameerika moodi

Kummagi — nii Bastardi kui ka Smithi — pea eest oli aga välja pakutud kakskümmend viis tuhat dollarit, mis oli ka kõige kõrgemaid standardeid arvestades ulmeline summa. Võimalus kahe täpse lasuga viiskümmend tuhat tasku panna ajendas pearahakütte ja igat sorti päästikumehi ning ka lihtsalt õnnekatsujaid rännukompse ja laskemoona kokku pakkima. Ärikompanjonidel oli lihtsalt pööraselt õnne, sest väljas läks ilm niivõrd hulluks, et kogu see pearahaküttide mass sai pikka aega vaid istuda oma ulualustes ning hambaid kiristades loota, et vahepeal keegi teine lunaraha sisse ei kasseeri. Tõsi, see ei oleks olnud väga suur kaotus, sest alati oli ju võimalik välja uurida, kellele siis see õnn oma irvhambumust näitas. Seejärel läks jaht rahus edasi, ainult et uuele objektile. Neid juhtumeid, kus pearahakütid pikka aega oma noosi nautida said, peaaegu ei tuntud. Pangast saadud rahahunnikuga koos veedetud muretu ajavahemiku aegumatu klassika väga oluliselt ööpäevast pikemaks ei veninud. Sest eks ka seadusesilmad ja pankurid jagasid Ameerika äriseadusi, ja neil oli peale selle veel ka siseinfo eelis.