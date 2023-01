FITNESSIHULLUS ⟩ Antropoloogilisel vaatepostil olles leidsin prügikastist munakoori ja munakollaseid

Ma ise olen õnneks oma rahu leidnud natuke «madalama» klassi gym'ides, mis ei meenuta oma olemuselt Wall Streeti aktsiaturgu, kus lisaks eesmärgipärasusele on ka sotsiaalne tasand olulisel kohal. See võib olla ka põhjus, miks füüsiliselt heas vormis inimesed on samal ajal aga vaimselt muserdatud (ei pidanud silmas Jürgen Ligi – toim.). Palju harrastajaid on juba vormis, mis meenutab pigem tippsportlast kui tavatreenijat. Ja ilmselt esimene mõte ei ole see, et ehk ta võitis geeniloterii, vaid pigem see, et ta on väga kõvasti vaeva näinud. See on tihti ka tõsi. Kokkuvõttes vahet ei ole. Kui inimene on otsustanud käia väga populaarses jõusaalis, kus käib väga palju inimesi, siis on juba statistiliselt selge, et sinna satub väga palju geeniloterii võitjaid ja väga palju kõvasid treenijaid. Ja noh, eriti noorte seas on primaarne olla seal, kus on kõik teised. Ja tunda ennast kokkuvõttes sitasti, sest tundub, et pelgalt tervisesportlaseks olemisest ei piisa. On tarvis kogu oma elu sellele allutada. Fuck sõbrad. Fuck sotsiaalelu. Nüüd ainult rasvavabad tooted ja mingi kuiv ollus su hamba all. Ja võib-olla isegi nõel veenis ja kerge stero? Choose life.